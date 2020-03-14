Бывший тесть Баскова подставил певца при продаже дорогого лимузина

Бывший тесть Николая Баскова, продюсер Борис Шпигель подставил исполнителя. Он продает свой девятиметровый лимузин за четыре миллиона рублей. Объявления, как было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, появились на сайтах аукционов. При этом в них указано, якобы это автомобиль «золотого голоса России».
«Мой бывший тесть выставил машину на аукцион. Я когда-то действительно на ней ездил, но мне машина никогда не принадлежала. Автомобиль всегда был оформлен на его компанию. Можно сказать, что мне его давали напрокат. Я сейчас не имею никакого отношения к этой машине. Мне ее просто давали в аренду».
Отметим, что на протяжении семи с половиной лет Николай Басков состоял в браке с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. От этого брака родился сын Бронислав. Это случилось в 2006 году.
«Я никогда не боролся за любовь. Просто всегда хотел, чтобы чувства были искренними», — заметил исполнитель, вспомнив свой брак, который распался.