Шпица призвала перенесших коронавирус россиян выйти на связь

Актриса Катерина Шпица в Instagram обратилась к россиянам, которые уже перенесли коронавирус. Она бы хотела, чтобы эти люди рассказали о своем состоянии, выпустив видеообращение.

Как отметила звезда, в последнее время она много думала о болезни, которая атаковала мир. По ее словам, она не сильно расстроится, если нынешним летом ей не удастся попасть за границу. Актрису вполне устроит и побережье Краснодарского края с Крымом, где ей всегда нравится бывать.

«Я задумалась о том, почему в наш век процветания Инстаграма мы не видим ни одного видеообращения от перенесших коронавирус? В Москве 25 случаев «по официальной статистике», летальных исходов нет. Почему люди молчат? Ведь их открытая информация могла бы быть очень полезна! Есть идеи?» Катерина Шпица

Отметим, что всего в России зафиксировано уже 47 случаев заболевания коронавирусом. По всей стране отменяются культурные и спортивные массовые мероприятия. Ограничивается въезд в другие страны.