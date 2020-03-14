«Очень непростой и интересный соперник»: Шипулин высказался о завершившем карьеру Фуркаде

Биатлонист Антон Шипулин не прошел мимо новости о завершении карьеры одним из величайших биатлонистов всех времен и народов, пятикратном олимпийском чемпионе, французом Мартеном Фуркадом. В Instagram он опубликовал пост, который посвятил своему извечному сопернику.

«Великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием». Антон Шипулин

Как отметил Шипулин, настал день, когда Фуркад решил уйти из спорта. При этом он подчеркнул, что француз находится в хорошей форме и вполне мог бы еще бороться за победы на этапах Кубка мира.

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В то же время он подметил, что Мартен Фуркад уходит вовремя, с честью и достоинством. Биатлону, как заметил российский спортсмен, француза будет очень не хватать. Кроме того, Антон Шипулин пожелал удачи сопернику во всех делах после завершения карьеры.