Олешко поделился снимками из юности с «легендой цирка» Ириной Бугримовой

По словам телеведущего, он много лет дружил с народной артисткой СССР.

Телеведущий Александр Олешко в Instagram разместил несколько фотографий, на которых он с «легендой цирка», народной артисткой СССР Ириной Бугримовой. Как отметил артист, эти снимки ранее никогда не публиковались.

По словам Александра Олешко, к данной женщине, которая, к сожалению, уже ушла из жизни, он относится с особым уважением. В далеком 1995 году она отметила актера отдельно, вручая красный диплом выпускника ГУЦЭИ. Она подарила ему гвоздику и сказала в его адрес теплые слова. Позже он часто навещал звезду у нее дома. Они вместе гуляли.

«После её смерти единственная племянница сказала на домашних поминках в квартире Ирины Николаевны: «Саша, бери из дома всё, что хочешь». Я забрал архив и фотоальбомы Бугримовой, красивый зонтик, с которым она в детстве гуляла в Харькове в их родовом имении, книги. Всё это сокровище я передал в музей цирка в Санкт-Петербурге. В фойе цирка есть специальная витрина, посвящённая Бугримовой. Там часть этих вещей есть». Александр Олешко

Также Олешко выразил благодарность всем, кто помог ему установить памятную дочку на доме Бугримовой на Котельнической набережной и выделил на это свои средства. Кстати, в числе тех, кто сразу помог деньгами, оказались, к примеру, братья Запашные.