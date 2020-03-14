Олешко поделился снимками из юности с «легендой цирка» Ириной Бугримовой

Телеведущий Александр Олешко в Instagram разместил несколько фотографий, на которых он с «легендой цирка», народной артисткой СССР Ириной Бугримовой. Как отметил артист, эти снимки ранее никогда не публиковались.
По словам Александра Олешко, к данной женщине, которая, к сожалению, уже ушла из жизни, он относится с особым уважением. В далеком 1995 году она отметила актера отдельно, вручая красный диплом выпускника ГУЦЭИ. Она подарила ему гвоздику и сказала в его адрес теплые слова. Позже он часто навещал звезду у нее дома. Они вместе гуляли.
«После её смерти единственная племянница сказала на домашних поминках в квартире Ирины Николаевны: «Саша, бери из дома всё, что хочешь». Я забрал архив и фотоальбомы Бугримовой, красивый зонтик, с которым она в детстве гуляла в Харькове в их родовом имении, книги. Всё это сокровище я передал в музей цирка в Санкт-Петербурге. В фойе цирка есть специальная витрина, посвящённая Бугримовой. Там часть этих вещей есть».
Также Олешко выразил благодарность всем, кто помог ему установить памятную дочку на доме Бугримовой на Котельнической набережной и выделил на это свои средства. Кстати, в числе тех, кто сразу помог деньгами, оказались, к примеру, братья Запашные.