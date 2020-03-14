Садальский опубликовал эротическую фотографию актрисы Любови Орловой

На снимке она красиво позирует своему супругу, кинорежиссеру и сценаристу Григорию Александрову.

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал несколько фотографий замечательной советской актрисы Любови Орловой. Причем одна из них достаточно эротическая. На снимке актриса, которая снялась в таких известных советских картинах, как «Цирк» и «Весёлые ребята», позирует в обнаженном виде своему супругу, кинорежиссеру и сценаристу Григорию Александрову.

«А еще говорят, в СССР секса не было. Посмотрите, какое эротичное фото: Любовь Петровна Орлова позирует Григорию Александрову».

Станислав Садальский

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Станислав Садальский отметил, что снимок сделан в августе 1937 года в Кисловодске. Актриса с мужем тогда находились в доме отдыха. Кстати, актер сказал, что большинство снимков Любовь Орлова в будущем по каким-то причинам уничтожит.

Садальский добавил, что у Любови Орловой было прекрасное загорелое женское тело, которое она на снимке прикрывала экзотической в те годы пальмовой веткой.