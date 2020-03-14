«ЕГЭ – это абсолютно разрушительное дело»: Михалков раскритиковал систему образования в России

Как отметил режиссер, сегодня школьники отвечают на вопросы по принципу «попал - не попал».

Режиссер Никита Михалков нелестно отозвался о российской системе образования. По его мнению, сегодня школьники не считают нужным что-то запоминать. Он привел в пример произведение Льва Толстого «Война и мир». Одна из девочек ответила, что его написал Иван Тургенев.

«Со мной многие спорят по этому поводу, но я считаю, что ЕГЭ — это абсолютно разрушительное дело. Когда дети, молодые люди не пишут сочинений и диктантов, а вписывают буквы в квадратики ответов, им даже неважен смысл вопроса. Он «а», «б» вставил, попал — не попал».

Никита Михалков

больше по теме Татьяна Михалкова поделилась редким архивным кадром с большой семьей супруга На фотографии можно увидеть детей режиссера от разных браков, а также его отца.

Как добавил режиссер, ЕГЭ в его сегодняшнем виде просто усыпляет мозг подростков. Об этом часто он говорит и в своей программе «Бесогон». Многие школьники, как он считает, не имеют сегодня своей точки зрения. Режиссер считает, что это национальная трагедия.

По словам Никиты Михалкова, человек должен слышать, «как шелестят странички». В пример он привел американского предпринимателя и промышленного дизайнера Стива Джобса, который много читал книги и писал от руки. Своим детям, как заверил Михалков, Джобс не разрешал сидеть в Интернете больше часа в день, сообщает «АиФ».