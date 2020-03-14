«Моя милая тетушка Энн скончалась»: Макгрегор сообщил о смерти родственницы от коронавируса

Боец ММА Конор Макгрегор сообщил в Instagram о смерти своей родной тети от коронавируса. Ирландец ее сильно любил.

«Моя милая маленькая тетушка Энн скончалась. Она больше не могла жить. Моя бедная маленькая дружелюбная любящая тетушка. Сестра моей матери. Этот чертов дурацкий вирус. Какого хрена тут происходит?» Конор Макгрегор

Также в своем сообщении Конор Макгрегор отметил, что многие люди часто просят его пожать им руки. В тот момент он даже не задумывается, что может подхватить какую-нибудь заразу. Боец призвал всех заботиться о личной гигиене.

Как отметил Макгрегор, у него сейчас иммунитет не самый хороший, потому что проходит много тренировок. Он в любой момент может подхватить простуду или грипп. Как добавил боец, сейчас он чувствует себя пуленепробиваемым и будет бороться со всеми вирусами, которые попробуют его атаковать.

Отметим, что Конор Макгрегор считается одним из сильнейших бойцов ММА независимо от весовой категории. Полтора года назад он потерпел поражение от российского бойца Хабиба Нурмагомедова и сейчас мечтает о реванше. После длительного перерыва он вернулся на ринг и уже одержал яркую победу. Кстати, сам Хабиб Нурмагомедов пока с Макгрегором встречаться не намерен. У бойцов крайне напряженные отношения.