«Не жалко, что у меня корова сдохла, жалко — у соседа жива»: Михалков о психологии россиян

По словам режиссера, наши люди испокон веков были достаточно специфичны.

Режиссер Никита Михалков заявил, что у русского человека достаточно специфичная психология. Многие из соотечественников живут, что его, конечно, расстраивает, по принципу: «Не жалко, что у меня корова сдохла, жалко — у соседа жива».

При этом некоторые из россиян абсолютно бескорыстны, открыты, готовы отдать последнюю рубашку. Он понимает, что в этом прослеживается полное отсутствие логики.

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Режиссер считает, что многие россияне мечтают о легких деньгах. Они хотят бросить 15 копеек в автомат и получить 80 миллионов. Поэтому так и популярны у народа ковры-самолеты, скатерти-самобранки, Конек-Горбунок и сказки про Ивана-дурака, который в итоге получил все в отличие от своих старших братьев. В этом, как он думает, проявляется фольклорное мышление русского человека.

Также режиссер отметил, что многие россияне завидуют более богатым соседям. Именно это в свое время привело к катаклизмам и революциям, сообщает «АиФ».