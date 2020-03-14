«Звягинцев поступил по-свински»: Валюшкина вспомнила, как режиссер не стал снимать ее сына в кино

Как отметила актриса, этот поступок говорит о режиссере.

Актриса Елена Валюшкина заявила, что режиссер Андрей Звягинцев однажды отказался снимать ее сына Василия в своем фильме. При этом он утвердил молодого человека на роль, а потом без объяснения причин начал снимать другого актера.

«Когда-то Звягинцев утвердил Васю в свое кино. Правда, потом поступил по-свински, не предупредив, стал снимать другого мальчика. Но этот поступок говорит лишь о Звягинцеве». Елена Валюшкина

По словам звезды картины «Формула любви», ее дети далеки от кинематографа, хотя не обделены актерскими данными. Дочь Маша сейчас учится в десятом классе. Она, как и ее звездная мать, обожает рисовать. Девушка занимается с профессиональным художником.

Что касается сына Василия, то он обучается на пятом курсе МАРХИ. Сейчас дописывает диплом. Молодой человек работает в архитектурном бюро. Как добавила Валюшкина, ее дети никогда не были ни в театре за кулисами, ни на съемках. Они всегда чем-то занимались и им было некогда следить за игрой матери на сцене, сообщает «Московский комсомолец».