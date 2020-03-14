Елена Валюшкина объяснила, почему предпочла кинокарьере театр

Актриса Елена Валюшкина объяснила, почему долгое время не снималась в фильмах. После картины «Формула любви» на нее обрушилась слава. Звезде буквально не давали прохода многочисленные поклонники. Как сказала звезда, первый муж режиссер Леонид Фомин, который был старше ее на 15 лет, вставлял ей палки в колеса.

По словам Валюшкиной, супруг боялся, что жену уведет другой. Он хотел себя чисто по-мужски обезопасить. В те времена не было мобильных телефонов и агентов.

Сама она пропадала в театре на репетициях, а к трубке, когда ей звонили с предложениями сняться в кино, подходил муж. Он всем говорил, что играть в картинах его супруга не хочет и не будет. Объяснял это тем, что она сильно занята в театре, сообщает «Московский комсомолец».

«А когда людям говорят такое, они думают, что если не надо, ну так и не надо. И это затянулось на очень долгие годы. А я не придавала значения сложившейся ситуации, я даже представить себе подобное развитие событий не могла. Узнала об этом спустя много лет, когда режиссеры, которые очень хотели меня снимать, мне говорили: «Так ты же сама не хотела».