Загитова хотела выступить в Монреале с новой постановкой на показательных выступлениях

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает с группой Этери Тутберидзе, в Instagram сообщил, что олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова должна была на чемпионате мира в канадском Монреале выступить с показательным номером.

Как он отметил, отмена мирового первенства стала обескураживающей новостью. Фигуристы потратили много сил. В то же время он согласен, что из-за коронавируса чемпионат стоило перенести. Здоровью спортсменов угрожала опасность.

«Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Даниил Глейхенгауз

Как добавил хореограф, все поклонники Алины Загитовой обязательно увидят ее номер. Просто это случится несколько позже — 29 марта на шоу «Россия, вперед». Отметим, что пока нет никакой ясности состоится ли это шоу. Сейчас в России также отменяют многие спортивно-массовые мероприятия из-за коронавируса.

Добавим, что на чемпионате мира в необычной для себя роли комментатора должна была дебютировать серебряный призер игр в Корее Евгения Медведева, давняя соперница Загитовой. Сейчас фигуристка работает в Канаде над новой произвольной программой. Вешать коньки на гвоздь спортсменка, судя по всему, не намерена. В то же время эксперты уверены, что и Загитова, и Медведева уже должны заканчивать карьеру. Им, как они считают, будет не под силу бороться с молодыми ученицами Этери Тутберидзе.