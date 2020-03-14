Носков поделился видео, на котором готовится к сольному концерту после инсульта

Певец Николай Носков в Instagram показал, как идет подготовка к его сольному концерту. Уже 15 марта он выйдет на сцену в Санкт-Петербурге. На кадрах записи музыкант поет один из своих хитов. Сейчас он находится в хорошей форме.

«Всем доброго вечера и крепкого здоровья! Сегодня успешно прошла репетиция. Жду вас на мой сольный концерт «Живой», который обязательно будет. 15 марта в БКЗ Санкт- Петербурга. А сегодня смотрите «Квартирник у Маргулиса» в 23.55 на НТВ». Николай Носков

Напомним, что Николай Носков несколько лет назад перенес инсульт. Многие считали, что ему уже не удастся вернуться на сцену, но певец, что называется, посрамил всех скептиков. Он уже выступал на благотворительном концерте в свою честь. Все средства были направлены на его реабилитацию.

Ранее лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев говорил, что не понимает, зачем Носкова выводят на сцену. По его словам, певцу надо лежать и проходить спокойную реабилитацию, а не выступать в таком состоянии. Как он говорил, Носков на сцене — это жалкое зрелище.