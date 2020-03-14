Кокорин умилил фотографией с двухлетним сыном на самокатах

Футболист после возвращения из колонии много времени уделяет семье.

Футболист «Сочи» Александр Кокорин в Instagram опубликовал снимок, на котором он в обществе своего двухлетнего сына Майкла. Вместе с ребенком футболист прокатился по набережной Сочи на самокате. «Любимый», — кратко подписал снимок футболист.

Отметим, что Александр Кокорин отбывал тюремный срок вместе со своим другом Павлом Мамаевым. После возвращения из колонии оба игрока сменили клубы. Кокорин был отдан в аренду «Сочи» из санкт-петербургского «Зенита».

Что касается Павла Мамаева, то он перебрался из «Краснодара» в «Ростов». Кстати, оба футболиста уже забили голы за свои новые команды. Мамаеву удалось отличиться в игре против ЦСКА из Москвы. Причем его гол оказался решающим. Его команда победила со счётом 3:2.

На счету Александра Кокорина после возвращения из тюрьмы уже три мяча. В недавней игре против «Оренбурга» он отметился дублем. «Сочи» в той встрече победили со счетом 5:1.