Медведева продемонстрировала элемент из новой произвольной программы

Она готовит ее с чемпионкой мира в танцах на льду Ше-Линн Бурн из Канады.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в Instagram представила элемент из новой произвольной программы, которую она сейчас готовит. Отметим, что в работе ей помогает чемпионка мира и двукратная победительница финала серии «Гран-при» в танцах на льду Ше-Линн Бурн из Канады.

«Произвольная программа. Спасибо тебе, Ше! С тобой всегда приятно работать». Евгения Медведева

Напомним, что почти два года назад российская фигуристка уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру. Она ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе. Для последней это стало полной неожиданностью.

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Между тем пока Медведева каких-то значимых побед под руководством нового тренера не добилась. Не так давно стало известно, что на чемпионате мира в Монреале должен был состояться ее дебют в роли комментатора. Однако мировое первенство было перенесено на осень из-за коронавируса. Многие эксперты считают, что Медведевой пора завершать карьеру. Без четверных прыжков она не сможет, как они думают, соперничать с молодыми подопечными Этери Тутберидзе.