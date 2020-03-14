Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад решил завершить карьеру

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад из Франции решил завершить свою профессиональную спортивную карьеру. В Фейсбук на его страничке появился прощальный пост.

Спортсмен вспомнил, что впервые встал на лыжи 30 лет назад. По словам Мартена Фуркада, биатлон сделал из него настоящего мужчину. Кроме того, он перечислил самых известных биатлонистов, с которыми ему удалось посоревноваться. Среди них, надо отметить, оказался и российский биатлонист Антон Шипулин.

Также Мартен Фуркад отметил, что в общем-то выиграл в биатлоне все, что можно. Он мог бы завершить карьеру еще после корейского Пхенчхана, но решил соревноваться дальше.

Фуркад заметил, что биатлон — его страсть и любовь. Спортсмен поблагодарил всех, кто помогал ему стал одним из самых великих биатлонистов мира. Отметим, что свою последнюю гонку в карьере он проведет в финском Контиолахти.