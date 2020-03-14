Авоська, с которой щеголяла молодая жена Петросяна, стоит 100 тысяч рублей

Супруга сатирика Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова, как известно, прекрасно одевается. Ее гардероб очень стильный. Она не отказывает себе в дорогих вещах. К примеру, широкое обсуждение на днях вызвала авоська, с которой она показалась на одной из фотографий. Сейчас же выясняется, что это дорогая сумочка от Celine за 100 тысяч рублей.

Также Татьяна Брухунова ходит в очках Dior за 30 тысяч рублей. Носит она слитный купальник от дизайнера Натальи Якимчик за 25 тысяч рублей. На ней можно увидеть плетеную шляпку Gucci за 20 тысяч рублей. Сандалии Michael Kors. Цена — за 15 тысяч рублей.

Известно, что Евгений Петросян никогда не жалел денег на отдых. В этот раз с любимой женой он остановился в королевском люксе одного из самых дорогих отелей острова Палм-Джумейра, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Евгений Петросян опубликовал несколько резонансных фотографий на своей страничке. К примеру, на одной из них сатирик по пояс голый. Также широкое обсуждение вызвал снимок, на котором юморист путешествует на верблюде.