Россия серьезно ограничит авиасообщение с Европой

С 16 марта улететь в страны Евросоюза можно будет только из столичного Шереметьево.

Новые ограничения в связи с коронавирусом: с 16 марта Россия отменит регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, исключение составят рейсы из Москвы в столицы других государств и обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Меры касаются также Швейцарии и Норвегии. Вылететь в Европу можно будет только через аэропорт Шереметьево.

Отмечается, что чартерные рейсы в указанные страны проводить можно будет, но только при условии перевозки их граждан на родину или россиян обратно в РФ.

Ранее наша страна ограничила полеты в Китай, Южную Корею и Иран, а затем и в Германию, Испанию, Италию и Францию.

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Согласно статистике, которую приводит ТАСС количество заразившихся коронавирусом (а также, пропорционально ему, выздоровевших и умерших) постепенно уменьшается. 11 марта по миру было зарегистрировано 7273 случая заболевания, 12 числа — 2478. На такую динамику влияют ограничения на массовые мероприятия и миграцию людей во многих странах.