«Вот это поворот»: Прилучный намекнул на участие в «Холостяке» после развода с Муцениеце

Павел Прилучный намекнул на участие в «Холостяке». Соответствующий пост 32-летний актер разместил в личном профиле в Instagram. Напомним, в последних числах февраля поклонники знаменитой пары узнали о том, что Агата и Павел намерены развестись. Супруги прожили вместе 8 лет, в браке у них родились сын и дочь. Муцениеце на эмоциях признавалась тогда, что ей часто не хватало внимания от супруга, а иногда он и вовсе использовал ее для удовлетворения собственных нужд.

В пятницу, 13 марта, Павел обнародовал анимированную фотографию, на которой сидит на полу и держит в руках красную розу, похожую на ту, которую вручают главные герои «Холостяка» своим невестам. Прилучный предложил своим фолловерам погадать, что именно происходит на снимке. Те, в свою очередь, сразу же предположили – не успевший развестись Прилучный вновь собрался жениться.

«Холостяк 8 сезон», «Ты примешь эту розу?», «Заставка к новому сезону «Холостяка», «Вот это поворот», «Следующий сезон «Холостяка» с вами будет, мы так понимаем?» — написали они.

Прилучный на многозначительные вопросы отвечать не стал. Примечательно, что лишь недавно на ТНТ стартовал 7 сезон «Холостяка», главным героем которого стал стоматолог Антон Криворотов. Долгое время основная аудитория критиковала выбор центрального персонажа, но уже в первой серии доктор успел влюбить в себя многих.