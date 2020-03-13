Аптечный блогер Диденко подняла расценки на рекламу после смерти мужа

Екатерина Диденко, которая ведет в Instagram блог в стиле «аптечного ревизорро», после смерти своего мужа подняла цены за рекламу. Как сообщает StarHit, раньше за «сториз» ее клиенты платили 45-60 тысяч рублей, а теперь девушка просит 110 тысяч.

Напомним, москвичка создала и раскрутила свою страницу, как гид по полезным и не очень лекарствам. Создавать интересный контент ей помогали муж Валентин и двое замечательных деток. Но 29 февраля в семье блогера произошла трагедия: вместе с близкими и друзьями девушка отмечала день рождения, когда ее супруг выбросил в бассейн 25 килограммов сухого льда и предложил гостям искупаться там. В результате погибли трое человек, в том числе и сам Валентин, еще несколько получили серьезное отравление.

Но вместо жалости Екатерина получила от общества осуждение, так как сразу после этих жутких событий начала делиться с подписчиками своими эмоциями и тяготами. В добавок к этому она за деньги посетила ток-шоу и рассказала о произошедшем. На блог Диденко сразу же подписалось несколько сотен тысяч человек. Больше аудитория — выше расценки.

Многие обвинили девушку в том, что она пиарится и зарабатывает на трагедии. Однако сама «аптечный ревизорро» уверяет, что делает это ради детей, которые потеряли главного кормильца.

А как вы считаете, правильно ли поступает Екатерина?