«Чрезвычайно заботливый парень»: Вайнона Райдер вступилась за Деппа в конфликте с Херд

Голливудские звезды Джонни Депп и Эмбер Херд развелись еще в 2017 году, но до сих пор не утихает их судебная тяжба: бывшие супруги все еще разбираются, кто кого избивал в их браке.

Новый поворот в деле: за исполнителя роли Джека Воробья вступилась его бывшая невеста Вайнона Райдер. Женщина подала в суд, так называемую, декларацию о клевете, мол, она не может поверить, что Джонни способен совершить акт насилия в семье. Как передает портал The Blast, 48-летняя актриса, которая в свое время жила с Деппом, официально заявила, что не считает его жестоким человеком и никогда не была свидетелем, чтобы он кого-либо оскорблял.

«Я знаю Джонни очень хорошо. Мы были парой в течение четырех лет, и я считаю его своим лучшим другом и таким же близким, как член семьи, — написала Райдер. — Я знаю его только как действительно хорошего человека, невероятно любящего. Чрезвычайно заботливый парень, который так защищал меня и людей, которых он любит, и я чувствовала себя с ним в безопасности. Я не хочу никого обвинять во лжи, но из моего опыта общения с Джонни невозможно поверить, что такие ужасные обвинения являются правдой. Зная его, я очень расстроилась, когда услышала о них».

больше по теме Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд Актер нашел еще больше доказательств того, что актриса была с ним жестока.

Напомним, Вайнона и Джонни встречались с 1989 по 1993 годы и собирались пожениться. У звезды «Пиратов Карибского моря» даже была татуировка «Winona Forever», которую после расставания он изменил на «Wino Forever».