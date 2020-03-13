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«Молюсь, чтобы это скорее закончилось»: Сати Казанова страдает из-за разлуки с мужем

Фотограф Стефано Тиоццо не может приехать в Россию из-за коронавируса.

«Молюсь, чтобы это скорее закончилось»: Сати Казанова страдает из-за разлуки с мужем
Сати Казанова с мужем/Фото: https://www.instagram.com/p/B9E0rHLISA7/

Сати Казанова страдает из-за разлуки с супругом – фотографом Стефано Тиоццо. Вот уже какой месяц подряд возлюбленные не могут встретиться из-за коронавируса: мужчина находится в Италии, где объявлена чрезвычайная ситуация. Страна закрыла ключевые аэропорты во избежание распространения вируса. Певица рассказала, что несколько недель назад планировала приехать к любимому на Международный женский день в Милан и поддержать Стефано после выхода его новой книги, однако сбыться этому было не суждено.

«Сейчас мы не можем встретиться ни на какой из территорий мира, по причине коронавируса и итальянского паспорта моего любимого. По прогнозам это продлится до начала апреля — в лучшем случае. Мы чувствуем себя как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами», — поделилась переживаниями она.

Все происходящее Казанова сравнила с фильмом о войне: в лентах подобного жанра люди часто страдают в разлуке с любимыми и на постоянной основе испытывают страх. Сама Сати старается панике не поддаваться и призывает крепиться остальных.

«Молюсь, чтоб скорее это все закончилось. Главное, верить, что все начинается с мысли. Если я свободна от страха — со мной все будет хорошо», — резюмировала она.

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