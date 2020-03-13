«Бог отправляет ангелов на землю»: Алферова показала фото 69-летней мамы в молодости

Народная артистка России Ирина Алферова принимает поздравления от близких, коллег по творческому цену и поклонников своего таланта. Экс-супруга ныне покойного Александра Абдулова появилась на свет 13 марта 1951 года в Новосибирске. Единственная дочь актрисы Ксения Алферова, которую знаменитость родила от болгарского дипломата Бойко Гюрова, отцом называла второго мужа своей звездной мамы — Александра Гаврииловича, который относился к маленькой Ксюше как к родному ребенку.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Егора Бероева поздравила маму с днем рождения. Ирине Алферовой исполнилось 69 лет. Ксения подметила, что иногда Бог отправляет на землю ангелов в человечьем обличье. И ее родительница, как считает актриса, один из самых любимых ангелов Бога. Дочка Алферовой уверена, что ее мама принесла в этот мир свет, чистоту и любовь — так как она полна этим чувством. Ксения поблагодарила близкого человека за ту заботу и нежность, которой Ирина окутывает своих близких.

В микроблоге возлюбленная Бероева поделилась архивным снимком из семейного альбома, показав маму в молодости.

«Так бывает, что иногда Бог отправляет ангелов на землю», — отметила актриса.

Супруга Егора Бероева не сомневается, что любовь и внимание ее мама дарит не только родным, но и своим поклонникам с экрана телевизора, со сцены.