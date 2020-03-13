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«Кризис, вирус, карантин. Кто-то дома пьет один»: Апина посвятила стих коронавирусу

Как отметила звезда, она начала «баловаться стишатками».

«Кризис, вирус, карантин. Кто-то дома пьет один»: Апина посвятила стих коронавирусу
Апина начала писать стихи о коронавирусе/http://globallookpress.com/

Певица Алена Апина в Instagram представила свой новый стих, который посвятила коронавирусу. Упомянула она и о резком скачке доллара, который случился в России после обвала цен на нефть.

«Кризис, вирус, карантин. Кто-то дома пьёт один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей».

Алена Апина

Как отметила исполнительница, из-за коронавируса отменяются концерты, закрываются границы между странами. При этом сама она не собирается «размазывать сопли по щекам». Звезда читает книги, пишет песни и знакомится с хорошими людьми. Правда, пока виртуально.

В конце своего поста Алена Апина отметила, что «начала баловаться стишатками». Кроме того, яркая исполнительница, которая стала известна широкой публике в девяностых годах прошлого века, сейчас активно разгребает свои архивные фотографии. Добавим, что на опубликованных снимках звезда отечественной эстрады запечатлена в достаточно откровенных нарядах.

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