«Народ любит сопереживать»: концертный директор объяснил, почему на концертах Лолиты аншлаги

Концертный директор некоторых звезд отечественной эстрады Сергей Лавров объяснил, «новую волну» популярности певицы Лолиты. Как он отметил, в последние годы у исполнительницы был спад. После выхода песни «Титаник» хитов не было. Зрители на концерты шли неохотно. После новостей о разводе с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она снова стала зарабатывать миллионы.

«Билеты на ее концерты раскупают за неделю. Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать». Сергей Лавров

Сергей Лавров попросил обратить внимание на жизнь женщин в глубинках. По его словам, «там каждая вторая брошена». Именно этим он объяснил популярность такого исполнителя, как Стас Михайлов. Примерно на этом «выезжала» и Валерия, объявившая, что на нее поднимал руку бывший муж, продюсер Александр Шульгин.

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Как отметил Лавров, сегодня гастрольный график Лолиты расписан на месяцы вперед. От работы она не отказывается. Прокатчики считают за честь организовать ее концерты в своем городе, сообщает «Собеседник».