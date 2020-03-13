«Народ любит сопереживать»: концертный директор объяснил, почему на концертах Лолиты аншлаги

Концертный директор некоторых звезд отечественной эстрады Сергей Лавров объяснил, «новую волну» популярности певицы Лолиты. Как он отметил, в последние годы у исполнительницы был спад. После выхода песни «Титаник» хитов не было. Зрители на концерты шли неохотно. После новостей о разводе с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она снова стала зарабатывать миллионы.
«Билеты на ее концерты раскупают за неделю. Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать».
Сергей Лавров попросил обратить внимание на жизнь женщин в глубинках. По его словам, «там каждая вторая брошена». Именно этим он объяснил популярность такого исполнителя, как Стас Михайлов. Примерно на этом «выезжала» и Валерия, объявившая, что на нее поднимал руку бывший муж, продюсер Александр Шульгин.
Как отметил Лавров, сегодня гастрольный график Лолиты расписан на месяцы вперед. От работы она не отказывается. Прокатчики считают за честь организовать ее концерты в своем городе, сообщает «Собеседник».