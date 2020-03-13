Букмекеры обновили прогноз на финал «Евровидения»

Накануне на Первом канале эпатажная и отвязная группа Little Big представила свою песню Uno, с которой она отправится на международный конкурс вокалистов «Евровидение». Многие коллеги музыкантов приняли композицию на ура и высоко оценили шансы на победу наших участников в шоу. Солидарны с ними и букмекерские конторы Европы.

На портале Eurovisionworld.com обновилась статистика котировок, в которой Ильич и его команда в настоящий момент расположились на пятом месте. Список лидеров с момента первого прогноза поменялся незначительно: теперь первое место пророчат Болгарии и Литве, второе – Исландии и Швейцарии.

Однако, до сих пор не ясно, в каком формате будет проходить песенный конкурс. Известно, что из-за ситуации с коронавирусом правительство Нидерландов объявило о запрете всех публичных мероприятий, рассчитанных более чем на 100 человек. И на какой период рассчитано данное ограничение, не уточняется, поэтому в Сети обсуждают отмену масштабного шоу в Роттердаме.