«Когда-нибудь умрет от старости»: сын Рудковской пообещал матери новую собаку после смерти Фифы

По словам Александра, домашнему любимцу осталось не больше 10-11 лет жизни.

Сын фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр в Instagram рассказал, сколько проживет домашний любимец семья – собачка Фифа. По его словам, «ей осталось не больше 10-11 лет».

После этого Александр Плющенко, который уже сейчас активно зарабатывает деньги, купит новую собаку для семьи. Отметим, что у него уже есть несколько рекламных контрактов, так что безбедное будущее он себе практически обеспечил.

Как отметил Александр, он не собирается тратить накопленные за последний год средства. В будущем, он купит себе еще и машину.

«Когда-нибудь Фифа умрет от старости. Я на собаку потрачу деньги». Александр Плющенко

Любопытно, что Фифа, от которой без ума все семейство, а особенно звёздная мать, на мальчика, судя по всему, нисколько не обиделась. Она подошла к Гном Гномычу, как его ласково называют родные, и постаралась «поцеловать».