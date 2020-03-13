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Двигай коленями: россияне поддерживают Little Big, танцуя под песню Uno

Множество людей в социальных сетях повторяют танец, заданный рэйв-группой.

Двигай коленями: россияне поддерживают Little Big, танцуя под песню Uno
Little Big поедут покорят «Евровидение». Фото: архив группы.

Группа Little Big, которая представит Россию на «Евровидении» в 2020 году, запустила в соцсетях челлендж в поддержку своей песни Uno, которую собирается спеть на международном конкурсе.

В ролике, который коллектив снял под эту композицию, музыканты показали особый танец, в котором вначале нужно энергично двигать коленями, а потом обернуться вокруг своей оси. Поклонники группы тут же стали массово выкладывать в Сеть видео, на которых они повторяют эти движения под зажигательный трек.

Собственно, все происходит так же, как и с другой популярной песней Little Big — Skibidi. Но в этот раз у повального увлечения новым танцем есть дополнительный смысл — если челлендж перетечет в Европу, то у российской группы будет больше шансов на победу.

Добавим, что практически каждый новый трек Little Big сопровождается динамичным танцевальным клипом и новыми «вирусными» движениями, что вполне закономерно, учитывая, что группа делает музыку в стиле рэйв.

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