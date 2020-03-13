Отправленная на карантин художница Салахова довольна условиями содержания

Российскую художницу Айдан Салахову отправили в больницу на карантин после того, как она вернулась из Италии на самолете, в котором летели двое заболевших коронавирусом. О том, что с ней происходит, Салахова активно рассказывает в Facebook.

Она поведала поклонникам, что при оформлении все ее вещи отправили на обработку. Предметы были продезинфицированы, в том числе телефоны и айпады. Врачи пообещали, что за все время карантина у нее возьмут всего три анализа.

«Завтрак — пшенная каша. Вкусная, забытый вкус детства. Персонал очень приветливый, — передает Айдан из специального учреждения в Царицыно. — Стараюсь больше ходить по палате. Скоро мой ассистент привезет мне спортивный коврик, и жизнь с движением наладится. И еще он мне привезет кофе-машину — без кофе не могу».

Тем временем в некоторых азербайджанских СМИ прошла информация, что художница заболела короновирусом. На них Салахова подчеркнула, что она всего лишь находится на карантине. Она могла бы провести его дома, если бы не наличие заболевших на борту.

Напомним, сейчас россиян, приезжающих из Китая, Италии и Франции, помещают на домашний карантин сроком 14 дней. Если есть подозрения на заболевание, туриста могут определить в инфекционную больницу.