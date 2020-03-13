У рэпера ST и его жены Ассоль Васильевой родилась девочка

Рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, впервые стал отцом. Его супруга Ассоль Васильева, с которой он вместе уже пять лет, родила ему девочку. На своей страничке в Instagram счастливая мать поделилась радостным событием в своей жизни.

«Любовь выглядит так», — кратко подписала она снимок, на котором рэпер обнимает дочурку и супругу. Пара безумно счастлива на совместных кадрах. Они бережно заботятся о своей наследнице.

Известно, что супруга музыканта рожала в одном из московских медицинских учреждений. В момент родов рэпер был рядом со своей супругой.

Рэпер ST ранее в беседах с журналистами признавался, что мечтает стать отцом. Однако на протяжении пяти лет, что пара была вместе, детей у них не было. Пока не известно, как музыкант и его супруга назвали девочку.

Добавим, что в последние дни перед родами Ассоль Васильева много рассказывала о том, что уже хочет как можно скорее стать мамой. Она рассчитывала родить еще третьего марта, но в итоге все случилось чуть позже.