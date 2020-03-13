«Наши отношения еще долго будут «бродить»: Павлиашвили высказался о русских и грузинах

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не верит в скорое потепление отношений между Россией и Грузией. Всему виной тот факт, что в каждой стране хватает маргиналов, которые плохо относятся даже к своим родителям.

По его словам, даже в России очень много людей, которые ненавидят свою родину. Понять их он не может. Примерно такая же ситуация, как он считает, и в Грузии.

«Думаю, наши отношения еще долго будут «бродить», потому что мы внуки и правнуки людей, которые топтали веру, разрушали церкви, воевали друг с другом». Сосо Павлиашвили

Исполнитель вспомнил, как в его детстве банщики-курды, когда не было клиентов, переворачивали ведра, стучали по ним и пели. Такая музыка его завораживала. Когда он вырос, то узнал, что раньше на месте бань была церковь. Сейчас там снова построили храм и воскресную школу. Он думает, что восстановить церковь в современном мире намного проще, чем веру и хорошие отношения между братскими народами, сообщает «АиФ».