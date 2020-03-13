«Даже на похороны родителей нельзя ходить»: Павлиашвили не посещает траурные мероприятия

Как отметил музыкант, у него на это есть веские причины.

Певец Сосо Павлиашвили объяснил, почему он никогда не ходит на похороны. Причем, как он заверил, он не пойдет прощаться даже с очень близкими ему людьми.

«Даже на похороны родителей (дай бог им долгих лет жизни) нельзя ходить. Мои близкие все об этом знают». Сосо Павлиашвили

По словам певца, в 1996 году он сел в машину с пьяным человеком, который угодил в аварию. У исполнителя началась после этого эпилепсия. В течение семи лет он пытался вылечиться, но безрезультатно. Приступы случались во сне.

Все завершилось в 2004 году, когда супруга Ирина родила ему дочку Лизу. Как он добавил, если когда-нибудь придет на похороны, то болезнь может вернуться. И он уже не будет уверен, что сможет поправиться.

При этом исполнитель считает, что ему было уготовано судьбой сесть в ту машину с пьяным водителем. Возможно, это отвело его в итоге от других еще более печальных последствий и бед, сообщает «АиФ».