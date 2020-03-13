«Тут сплошной КВН»: наставник солиста Little Big оценил песню коллектива на «Евровидении»

Наставник солиста питерской группы Little Big Ильи Прусикина, Михаил Курочка, оценил шансы на победу своего подопечного на европейском музыкальном песенном конкурсе «Евровидение».

Напомним, коллектив, у которого огромная армия поклонников в России, поедет покорять Европу с композицией Uno. Музыканты представили песню широкой публике накануне.

Как сказал Курочка, группа в формате «Евровидения». Он не сомневается, что их композиция зайдет на конкурсе. В песне есть стеб и ирония, что очень важно.

Как добавил наставник, 1 апреля они встретятся с Прусикиным в Сосновом Бору, где он рос, и сделают перепевку. Также наставник добавил, что в этот день пройдет встреча КВН между молодыми юмористами и «стариками».

Когда-то в таких мероприятиях участвовал и Прусикин, что помогло ему победить застенчивость, сообщает «Комсомольская правда».