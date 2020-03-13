Лолита на смогла оформить развод с Ивановым из-за коронавируса

Пятый муж звезды недавно вернулся из Италии и сейчас находится на карантине.

Певица Лолита не смогла оформить развод со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, из-за коронавируса, который постепенно захватывает весь мир. Дело в том, что 13 марта должно было пройти последнее заседание по бракоразводному процессу. Однако в суд Дмитрий Иванов не явился.

Как рассказал адвокат исполнительницы Сергей Жорин, суду тренер по игре в сквош сообщил, что недавно вернулся из Италии. Теперь ему необходимо выдержать двухнедельный карантин. Именно в этой европейской стране сейчас больше всего случаев заражения коронавирусом. Новая дата заседания по этому громкому делу — 27 марта.

«Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены». Сергей Жорин

Ранее сама Лолита говорила, что ей надоели походы Иванова на ток-шоу, на которых он зарабатывает деньги. Именно поэтому она мечтала оформить развод как можно скорее, сообщает «Комсомольская правда».