«Они увидели мой успех»: Владимир Шахрин рассказал о своих родителях

Отец музыканта умер в 2008 году, а спустя четыре года ушла из жизни мама.

Музыкант Владимир Шахрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих родителях. Они работали преподавателями в архитектурно-строительном техникуме.

«Папа ушел из жизни в 2008 году, а потом и мамы через четыре года не стало. Они увидели мой успех. У меня в семейном альбоме есть фотографии отца с гитарой. Он был всегда энергичен, хорошо пел. Делал это с душой. Я был его продолжением. У меня получилось то, что не получилось у него. Когда их не стало, то я перебирал вырезки мамы. Нашел много статей о себе. Она никогда не говорила мне об этом. Мама знала многие мои песни». Владимир Шахрин

Как отметил музыкант, у отца одновременно случился инфаркт и инсульт.

«Он в один миг из здоровяка превратился в старика, который потерял интерес к жизни. Он не совсем понимал, что происходит вокруг. Стал другим и чужим человеком. Через какое-то время я эгоистично понимаю надо было приходить и просто молчать, находясь рядом с ним», — заметил Шахрин.

По словам музыканта, отец в последние годы жизни стал ко всему равнодушен.