«Я не был идеальным отцом»: Шахрин признался, что был на грани развода с женой

По словам музыканта, было время, когда в семье не было денег.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил ведущему Борису Корчевникову, что в его жизни с супругой Еленой были непростые времена. Семья вполне могла распасться.

«Были у нас непростые моменты в отношениях. Я часто отсутствовал дома. Лена шила комбинезоны и содержала семью. Я не был идеальными отцом. У нас как раз начались концерты. Отцовство было для меня, что уж говорить, какой-то обязанностью. Зато сейчас я получаю удовольствие от своих внуков. То, что недобрал от детей, добираю с внуками». Владимир Шахрин

Как сказал исполнитель, в первые годы после рождения дочерей он помнит только стирки и пеленки.

«Подгузники стирали. Конвейер какой-то был бесконечный. Зато я в 26 лет получил двухкомнатную квартиру, которую заработал своими руками. У меня к тому времени было уже двое детей», — вспомнил музыкант.