Шахрина глушили слезы, когда он пел в Чечне солдатам «Силы небесные»

По словам музыканта, он был раздавлен и морально опустошен.

Лидер культовой екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Шахрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свою поездку в Чечню в 1996 году. Как отметил певец, те эмоции живы в нем до сих пор.

«Честно говоря, я был раздавлен морально и опустошен после той поездки. Мы, по сути, не знали и не понимали, куда едем. Собирались, как в поход. Мы представляли десантников-богатырей, которых увидим в Чечне. Они оказались совсем еще мальчишки. Ровесниками наших детей. В грязных бушлатах, с испуганными лицами. Это пробирало насквозь». Владимир Шахрин

Как отметил исполнитель, в те годы он как раз написал один из своих главных хитов – песню «Силы небесные».

«Когда я перед отъездом пел ее солдатам, то меня глушили слезы. Три раза пытался ее начать петь и не мог. Это было просто невозможно», — сказал Владимир Шахрин.

По словам музыканта, ему и сейчас тяжело смотреть те записи. Как добавил певец, жена очень переживала за него в ту поездку. Но отговорить никогда не пыталась.