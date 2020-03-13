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«Я напугал Лену, что застрелюсь»: Шахрин вспомнил знакомство с женой

По словам музыканта, вместе они с 1976 года.

«Я напугал Лену, что застрелюсь»: Шахрин вспомнил знакомство с женой
Шахрин вспомнил знакомство с женой/http://globallookpress.com/

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как познакомился со своей супругой Еленой. Вместе они с 1976 года. У пары двое дочерей.

Как отметил музыкант, после школы он поступил, как и многие его товарищи, в строительный техникум. Там-то и состоялась встреча с будущей супругой.

«Мы познакомились в 1976 году с Леной. У нас был совместный урок физкультуры. Она на бревне что-то там крутила. Она училась в техникуме на архитектора, а я на строителя. Я попросил своего друга меня с ней познакомить. Вечером я пришел к ней домой. Ее в общаге не оказалось, но ее подруга сказала, что ее надо подождать. Она ушла в магазин. При этом подруге она сказала: «Если придет Шахрин, то пусть меня подождет». Между тем я ничего ей не говорил, что приду».

Владимир Шахрин

Как добавил певец, их роман был очень бурный.

«Периодически мы ссорились. Она меня выгоняла от себя. Один раз я вообще напугал Лену, что застрелюсь, если она меня не пустит в свою комнату в общежитии. Но у меня был всего лишь стартовый пистолет, который я взял у отца. Я встал у общаги и обозначил ей свои намерения. Она выглянула из окна и сказала: «Шахрин, перестань устраивать балаган». И пустила меня к себе. С тех пор мы не расстаёмся», — признался певец.

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