«Я напугал Лену, что застрелюсь»: Шахрин вспомнил знакомство с женой

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как познакомился со своей супругой Еленой. Вместе они с 1976 года. У пары двое дочерей.

Как отметил музыкант, после школы он поступил, как и многие его товарищи, в строительный техникум. Там-то и состоялась встреча с будущей супругой.

«Мы познакомились в 1976 году с Леной. У нас был совместный урок физкультуры. Она на бревне что-то там крутила. Она училась в техникуме на архитектора, а я на строителя. Я попросил своего друга меня с ней познакомить. Вечером я пришел к ней домой. Ее в общаге не оказалось, но ее подруга сказала, что ее надо подождать. Она ушла в магазин. При этом подруге она сказала: «Если придет Шахрин, то пусть меня подождет». Между тем я ничего ей не говорил, что приду». Владимир Шахрин

Как добавил певец, их роман был очень бурный.