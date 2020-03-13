Владимир Шахрин рассказал, как родилось название группы «Чайф»

По словам музыканта, все получилось очень спонтанно и неожиданно.

Музыкант и лидер известной екатеринбургской группы «Чайф» Владимир Шахрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, как родилось название группы «Чайф».

В начале разговора Корчевников поинтересовался, правда ли, что певец совсем не пьет, как многие говорят. На это Шахрин заметил, что выпить он может, но всегда делает это в меру.

«У нас в юности была такая кофеварка «Бодрость». В нее засыпалась заварка. Наш трубач Вадим Кукушкин придумал выражение: «Приходить на чайф». И вот по средам в 19 часов мы стабильно собирались все вместе «на чайф». Мобильников ведь тогда никаких не было». Владимир Шахрин

Как добавил музыкант, в итоге «Чайф» стало названием группы. Перед первым концертом надо было как-то представиться зрителям. «Ну давайте раз приходим на чайф, то и наша группа будет «Чайф», решили мы», — рассказал Владимир Шахрин.