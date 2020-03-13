«Паника сметает и сносит все человеческое»: Кяро вспомнил съемки «Эпидемии»

Как отметил актер, все люди слабы в своих страстях.

Актер Кирилл Кяро, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Эпидемия», во время фестиваля «Утро Родины» на Сахалине поделился воспоминаниями о съемках.

По его словам, у главных героев в какой-то момент начинается паника. В реальной жизни, особенно в свете последних новостей о распространении коронавируса, необходимо сохранять хладнокровие.

«Лучше не паниковать. Паника сметает и сносит все человеческое. Человек может очень быстро потерять в этот момент все человеческое. Мне трудно оправдать моего героя. Все люди слабы в своих страстях. У меня как у актера есть, конечно, желание понять, почему он здесь дал слабину, почему не повел себя так, как был должен». Кирилл Кяро

По словам актера, многие трюки и технические элементы в картине они делали сами. При этом после съемок вся съемочная бригада была сильно вымотана. Приходилось все делать быстро и в кратчайшие сроки.

Как отметил Кирилл Кяро, никто и подумать не мог, когда снималась «Эпидемия», что нечто подобное будет происходить в реальности. В то же время он готов сняться в картине, например, об инопланетянах. Ему не страшно и в прибытие пришельцев на Землю он не верит.