«В сегодняшних реалиях все смотрится жутко»: Спивак высказалась о сериале «Эпидемия»

Актриса Марьяна Спивак в рамках фестиваля «Утро Родины», который проходит на Сахалине, рассказала о работе над сериалом «Эпидемия». Лента снималась в 2018 году. В этом году планируется снять продолжение.

«Когда мы начинали снимать сериал, то ни о каких эпидемиях в мире речи не шло. Это был абсолютно фантастический фильм. В реалиях сегодняшнего дня это все смотрится, конечно, жутко. Тогда это казалось фантастикой. Мы надеемся, что все события, которые показаны в сериале, никогда не воплотятся в жизни». Марьяна Спивак

Как отметила Спивак, она верит, что эпидемия коронавируса, которая сейчас бушует по всему миру, в скором времени заглохнет.

Также актриса сказала, что некоторые сцены в сериале приходилось снимать в тяжелых условиях.