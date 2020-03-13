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«В сегодняшних реалиях все смотрится жутко»: Спивак высказалась о сериале «Эпидемия»

Как отметила актриса, во время съемок сюжетная линия выглядела какой-то фантастикой.

«В сегодняшних реалиях все смотрится жутко»: Спивак высказалась о сериале «Эпидемия»
Спивак рассказала о съемках "Эпидемии"/http://globallookpress.com/

Актриса Марьяна Спивак в рамках фестиваля «Утро Родины», который проходит на Сахалине, рассказала о работе над сериалом «Эпидемия». Лента снималась в 2018 году. В этом году планируется снять продолжение.

«Когда мы начинали снимать сериал, то ни о каких эпидемиях в мире речи не шло. Это был абсолютно фантастический фильм. В реалиях сегодняшнего дня это все смотрится, конечно, жутко. Тогда это казалось фантастикой. Мы надеемся, что все события, которые показаны в сериале, никогда не воплотятся в жизни».

Марьяна Спивак

Как отметила Спивак, она верит, что эпидемия коронавируса, которая сейчас бушует по всему миру, в скором времени заглохнет.

Также актриса сказала, что некоторые сцены в сериале приходилось снимать в тяжелых условиях.

«Зима уже уходила, мы торопились. Были, конечно, экстремальные условия. Снег на дорогах таял. Мы сами выходили из машины и разгребали снег. У нас не было возможности что-то снять круто из-за нехватки времени. Но мы считаем, что фильм все равно удался. Гордимся нашим режиссером Павлом Костомаровым», — заявила актриса.

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