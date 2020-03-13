Сергей Урсуляк открыл на Сахалине стену граффити с героями сериала «Ликвидация»

Известный режиссер Сергей Урсуляк принял участие в открытии стены граффити на Сахалине с героями сериала «Ликвидация», который он снял в 2007 году. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Утро родины».

Отметим, что одну из ролей в полюбившейся многим россиянам картине сыграла его супруга актриса Лика Нифонтова. Она также присутствовала на открытии стены.

«Все хорошо, все прекрасно получилось. Хорошо придумано. Такая прекрасная память останется на Сахалине. Получается, что вся наша страна видела этот замечательный сериал». Лика Нифонтова

Сам Сергей Урсуляк отметил, что приехал на Сахалин «большой командой» из актеров, которые играли в «Ликвидации». При этом он опроверг информацию, что сейчас снимает сериал «Алмазная долина». По словам режиссёра, это неправда. Он сейчас находится в поисках темы для своей новой работы.

Сериал «Ликвидация» рассказывает о борьбе Советской власти с преступностью в послевоенное время. Действия ленты разворачиваются в Одессе. Главную роль исполнил Владимир Машков.