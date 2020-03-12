«Я научилась не чистить зубы 15 дней и гадить в море»: Ильяшенко вспомнила «Последний герой»

Звезда «Сладкой жизни» Лукерья Ильяшенко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о съемках в «Последнем герое». Самой ей дойти до финала этого проекта не удалось. Она вылетела на ранней стадии.

«Я думала там обычные съемки, а потом мы все будем отдыхать в пятизвездочном отеле. На острове было все по-настоящему. Теперь я могу не чистить зубы 15 дней и гадить в море. Мы питались несколько дней одним рисом. На пятый день стали забывать, что делали две минуты назад. Без сахара, кофе и соли просто тупели». Лукерья Ильяшенко

Как отметила актриса, она поняла, что на самом деле не бывает никаких депрессий, когда перед человеком стоит цель выжить. «Все рефлексии у людей от безделья. Теперь я это понимаю. У нас был самый плохой остров. Он очень мусорный. Самый крайний к Китайскому морю. Самое страшное испытание во время конкурсов? Разодрать тушу свиньи зубами. Чья команда больше оторвет, та и выиграла. Свинья при этом дико воняла», — вспомнила она.

По словам Ильяшенко, страшно, когда тебя ограничивают, что и происходило на проекте. «Многие из участников сидели на диетах и вообще-то привыкли к ним. Но одно дело, когда сам садишься на диету, а если тебя на нее садит посторонний человек, то это сковывает. Чувствуешь себя зависимым от внешних обстоятельств. На острове, конечно, нет никакой сексуальности и романов. Что касается победителя, то выиграл, на мой взгляд, самый достойный человек», — сказала актриса.