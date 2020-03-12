«Беда и угроза всегда объединяли»: Поклонская выступила за совместную борьбу с коронавирусом России и Украины

Депутат Госдумы РФ уверена, после подобной акции между странами наступит «спокойствие и дружба».

Известный политик Наталья Поклонская разместила в своем микроблоге в Инстаграм размышления по поводу ситуации с коронавирусом. Она предположила, что все происходящее в мире больше походит на массовый психоз, вызванный всеобщей паникой перед эпидемией. Возможно даже, информационный шум отвлекает население от чего-то важного, предположила депутат. Она призвала перестать сеять страх и прекратить нервничать. А двум странам – России и Украине – предложила объединиться.

«Беда и угроза всегда объединяли людей. Хороший повод организовать штаб взаимопомощи России и Украины, чтобы наши инфекционисты вместе лечили россиян и украинцев, вместе тушили панику в наших странах» — написала знаменитая чиновница.

По ее убеждения, такое взаимодействие приведет к потеплению отношений, а вместо паники и психоза начнет царить «спокойствие и дружба».

Напомним, накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса – распространение инфекции достигло огромных масштабов. Больше всех «досталось» Италии – она лидирует по количеству летальных исходов от китайского вируса. В самой Поднебесной, кстати, эпидемия идет на спад.