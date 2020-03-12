Виной всему коронавирус: российские артисты переносят концерты

О том, что гастроли откладываются, сообщили Лобода и Анна Семенович.

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович сообщила в своем Инстаграм, что запланированные на середину марта гастроли в Казахстане не состоятся. Совместный тур с Митей Фоминым артисты приняли решение перенести с весны на осень. Дело в том, что в нескольких областях Республики Казахстан введены ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Ранее о такой же крайней мере объявила Светлана Лобода. Ее турне по городам Германии было запланировано на май, но часть концертов также пришлось перенести. Немецкое правительство отменило все общественные мероприятия из-за пандемии в Европе.

«Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе!» — написала Лобода в своем Инстаграм.

Многие звезды высказывают свое мнение о ситуации, которая складывается в мире в связи с распространением коронавируса. Анастасия Решетова, например, посчитала, что информация раздута.