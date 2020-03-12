«Хочется освободить паспорт»: Лолита попросила Жорина ускорить бракоразводный процесс

Лолита попросила своего адвоката – Сергея Жорина – ускорить бракоразводный процесс с пятым мужем – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Известно, что очередное заседание по этому делу должно состояться в пятницу, 13 марта. И сама певица, и ее официальные представители рассчитывают, что слушание будет последним, ведь у адвокатов есть все доказательства фиктивности этих отношений. К тому же, обе стороны очень устали от постоянных выяснений и мечтают забыть друг о друге как о страшном сне.

В видеообращении, опубликованном StarHit, Лолита отмечает, что и она, и ее защитники доказали все, что можно было подвергнуть сомнению. При желании и она, и Жорин могли бы вменить Иванову еще несколько ошибок, которые вылились бы в уголовные дела, но делать этого она не будет. Все, чего Милявская хочет сейчас – чтобы ее экс-супруг перестал зарабатывать на ней и позволил спокойно выстраивать личную жизнь дальше.

«Не вижу смысла далее затягивать сие ввиду моей личной жизни, уважения к человеку, который находится рядом со мной. Побыстрее хочется освободить паспорт – это раз. Чем быстрее будет стоять штампик, тем меньше будет походов и заработков на мне – два», – резюмировала она.