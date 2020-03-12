«Леша живет с мамой за городом»: жена съехала от парализованного актера Янина

Алексей Янин был перспективным актером. Он успел сняться в ряде сериалов, включая «Клуб» и «Дочки-Матери». Однако в 2015 году артист пережил инсульт. Он впал в кому, поэтому врачам в буквальном смысле пришлось возвращать его к жизни. Теперь 36-летний актер парализован, но продолжает проходить реабилитацию и надеется на лучшее. О его состоянии на днях рассказала его мама Ольга Янина.
По словам женщины, ее сын не намерен сдаваться. Она подчеркнула, что минувшие пять лет были сложными для актера. Однако он посещает различные реабилитационные центры и занимается целыми днями. Ольга поблагодарила всех, кто оказывает помощь и помогает покупать дорогостоящие лекарства. Сам Алексей как инвалид первой группы получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Однако этой суммы мало для нормальной жизни в Москве.
Ольга Андреевна добавила, что ее сын делает все, чтобы начать ходить. Он не унывает и по-прежнему стремится к нормальной жизни. Напомним, что у Алексея есть супруга — Дарья Клюшникова, которая в свое время была самой юной участницей «Фабрики звезд». У влюбленных растет сын Андрей, который уже начал учиться в школе. Девушка много работает, чтобы помогать парализованному мужу. Однако с недавних пор она съехала от возлюбленного и забрала с собой ребенка.
«Мы стараемся поддерживать его в первую очередь морально, ведь это самое главное сейчас. Именно вера, поддержка и любовь дают силы. Леша живет с мамой за городом, куда мы регулярно приезжаем с сыном и проводим время всей семьей. Он часто посещает реабилитационные центры, в другое время с ним занимаются тренеры на дому — все в комплексе», — рассказала Дарья, пишет издание «СтарХит».