«Леша живет с мамой за городом»: жена съехала от парализованного актера Янина

Алексей Янин был перспективным актером. Он успел сняться в ряде сериалов, включая «Клуб» и «Дочки-Матери». Однако в 2015 году артист пережил инсульт. Он впал в кому, поэтому врачам в буквальном смысле пришлось возвращать его к жизни. Теперь 36-летний актер парализован, но продолжает проходить реабилитацию и надеется на лучшее. О его состоянии на днях рассказала его мама Ольга Янина.

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По словам женщины, ее сын не намерен сдаваться. Она подчеркнула, что минувшие пять лет были сложными для актера. Однако он посещает различные реабилитационные центры и занимается целыми днями. Ольга поблагодарила всех, кто оказывает помощь и помогает покупать дорогостоящие лекарства. Сам Алексей как инвалид первой группы получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Однако этой суммы мало для нормальной жизни в Москве.

Ольга Андреевна добавила, что ее сын делает все, чтобы начать ходить. Он не унывает и по-прежнему стремится к нормальной жизни. Напомним, что у Алексея есть супруга — Дарья Клюшникова, которая в свое время была самой юной участницей «Фабрики звезд». У влюбленных растет сын Андрей, который уже начал учиться в школе. Девушка много работает, чтобы помогать парализованному мужу. Однако с недавних пор она съехала от возлюбленного и забрала с собой ребенка.