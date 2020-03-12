У баскетболиста мадридского «Реала» диагностировали коронавирус

Игрок баскетбольного клуба «Реал» из Мадрида сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом в Твиттер сообщает издание El Chiringuito. При этом имя спортсмена пока не оглашается.
🚨🚨🚨 EL REAL MADRID, EN CUARENTENA:
✅ Ha habido un POSITIVO POR #CORONAVIRUS en el equipo de baloncesto.
⚠️ Los jugadores ABANDONAN CON URGENCIA VALDEBEBAS.
Información de @JLSanchez78 pic.twitter.com/pOIr6nPk0A
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020
Сейчас все баскетболисты «королевского клуба» находятся на карантине. Причем это относится не только к главной команде, но и ко всем остальным. На данный момент уже известно об отмене всех матчей в Евролиге.
Остановлен регулярный сезон в НБА. Единая Лига ВТБ также останавливает проведение соревнований на неопределенный срок. Когда возобновятся баскетбольные встречи, сейчас не ясно.
Также в Испании ближайшие две недели не состоятся матчи футбольной Ла Лиги. Ранее были отменены все встречи в низших дивизионах испанского чемпионата.
Спутал планы коронавирус и фигуристам. Не состоится главное событие сезона – чемпионат мира по фигурному катанию, который был запланирован в канадском Монреале. Возможно, турнир проведут в октябре. Об этом ранее говорила тренер Татьяна Тарасова.