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У баскетболиста мадридского «Реала» диагностировали коронавирус

Имя спортсмена пока не сообщается.

У баскетболиста мадридского «Реала» диагностировали коронавирус
Один из игроков "Реала" подхватил коронавирус/http://globallookpress.com/

Игрок баскетбольного клуба «Реал» из Мадрида сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом в Твиттер сообщает издание El Chiringuito. При этом имя спортсмена пока не оглашается.

Сейчас все баскетболисты «королевского клуба» находятся на карантине. Причем это относится не только к главной команде, но и ко всем остальным. На данный момент уже известно об отмене всех матчей в Евролиге.

Остановлен регулярный сезон в НБА. Единая Лига ВТБ также останавливает проведение соревнований на неопределенный срок. Когда возобновятся баскетбольные встречи, сейчас не ясно.

Также в Испании ближайшие две недели не состоятся матчи футбольной Ла Лиги. Ранее были отменены все встречи в низших дивизионах испанского чемпионата.

Спутал планы коронавирус и фигуристам. Не состоится главное событие сезона – чемпионат мира по фигурному катанию, который был запланирован в канадском Монреале. Возможно, турнир проведут в октябре. Об этом ранее говорила тренер Татьяна Тарасова.

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БК "Реал"испаниякоронавирусЛа ЛигаНБАТатьяна Тарасова
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