У баскетболиста мадридского «Реала» диагностировали коронавирус

Имя спортсмена пока не сообщается.

Игрок баскетбольного клуба «Реал» из Мадрида сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом в Твиттер сообщает издание El Chiringuito. При этом имя спортсмена пока не оглашается.

🚨🚨🚨 EL REAL MADRID, EN CUARENTENA: ✅ Ha habido un POSITIVO POR #CORONAVIRUS en el equipo de baloncesto. ⚠️ Los jugadores ABANDONAN CON URGENCIA VALDEBEBAS. Información de @JLSanchez78 pic.twitter.com/pOIr6nPk0A — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

Сейчас все баскетболисты «королевского клуба» находятся на карантине. Причем это относится не только к главной команде, но и ко всем остальным. На данный момент уже известно об отмене всех матчей в Евролиге.

Остановлен регулярный сезон в НБА. Единая Лига ВТБ также останавливает проведение соревнований на неопределенный срок. Когда возобновятся баскетбольные встречи, сейчас не ясно.

больше по теме Тарасова обозначила примерные сроки проведения чемпионата мира по фигурному катанию Соревнования в канадском Монреале отменены из-за коронавируса.

Также в Испании ближайшие две недели не состоятся матчи футбольной Ла Лиги. Ранее были отменены все встречи в низших дивизионах испанского чемпионата.

Спутал планы коронавирус и фигуристам. Не состоится главное событие сезона – чемпионат мира по фигурному катанию, который был запланирован в канадском Монреале. Возможно, турнир проведут в октябре. Об этом ранее говорила тренер Татьяна Тарасова.