«Они не беспокоятся»: сын Хэнкса рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом родителей

Как отметил Честер, его родные проходят все необходимые медицинские процедуры.

Сын актера Тома Хэнкса, Честер, в Instagram рассказал о состоянии своих родителей. Напомним, что недавно стало известно, что у звезды Голливуда и его супруги Риты Уилсон — коронавирус. Им они заразились во время посещения Австралии.

Как заявил Честер, на данный момент у родителей нет каких-то выраженных симптомов. Чувствуют себя они удовлетворительно.

«Они не беспокоятся. Проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чем волноваться». Честер Хэнкс

Отметим, что из-за коронавируса уже остановлен регулярный сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира — НБА. У одного из лидеров клуба «Юта Джаз», 27-летнего француза Руди Гобера, подтвержден коронавирус. В лиге решили не рисковать здоровьем других баскетболистов.

Кроме того, отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были состояться в канадском Монреале. Не исключено, что турнир, где главными фаворитками считались подопечные Этери Тутберидзе, пройдет в октябре.