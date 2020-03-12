Павел Прилучный поделился «окровавленным» кадром со съемок картины «Девятаев»

Актер Павел Прилучный в Instagram разместил новый кадр со съемок военной картины «Девятаев», в съемках которой он сейчас принимает участие. В сюжете история военного летчика Михаила Девятаева, который сбежал из немецкого лагеря для военнопленных. Причем ему удалось угнать самолет.

На фотографии можно увидеть актера в военной форме. При этом на лице у него сгустки крови в разных местах.

«От винта!» — кратко подписал Павел Прилучный фотографию.

При этом бросается в глаза, что актер заметно похудел для роли в картине режиссера Тимура Бекмамбетова. Ранее он рассказывал, что ему необходимо скинуть 20 килограммов.

Дело в том, что советский летчик Михаил Девятаев, которого играет Прилучный, на момент побега из лагеря весил всего 39 килограммов. Также актеру необходимо освоить управление самолетом.

Напомним, что Павел Прилучный не так давно объявил о расставании с женой — актрисой Агатой Муцениеце. При этом они сохранили добрые отношения.