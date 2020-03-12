«Проснуться и осознать, что все близкие живы и здоровы»: дочь Заворотнюк порассуждала о счастье

Как отметила Анна, для нее важно любить и быть любимой.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram порассуждала о счастье. Как отметила девушка, о самом счастливом дне в своей жизни люди почему-то задумываются и не могут сразу ответить, а вот о печальных вспоминают мгновенно.

По словам Анна Заворотнюк, вопрос о счастье не так прост, как кажется. У каждого оно свое и каждый его оценивает по-разному.

«Для меня счастье — проснуться и осознать, что все мои близкие и родные живы и здоровы. Любить и быть любимой. Искренне дружить и полностью доверять. Знать, что тебя не предадут. Заниматься делом, которое доставляет мне истинное удовольствие. Быть уверенной, что иду в нужном направлении». Анна Заворотнюк

Как считает Анна Заворотнюк, жизнь не может вся состоять только из счастливых моментов. Но каждому человеку хочется, чтобы счастливых дней в его судьбе было как можно больше.

Напомним, что сейчас Анастасия Заворотнюк лечится от тяжелого заболевания. Ранее дочь отмечала, что состояние родительницы постепенно улучшается. Она попросила не верить слухам о плохом состоянии звездной мамы.